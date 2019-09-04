شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آدم يقبل يد جورج وسوف بافتتاح مهرجان قرطبة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو للفنان الكبير جورج وسوف خلال غنائه فى افتتاح مهرجان قرطبة في لبنان، ويوجد خلفه الفنان الشاب آدم.

وفوجئ أبو وديع بصعود آدم على المسرح خلال أدائه لأحد أغانيه، ويقف ضمن الكورال، وطالبه بالوقوف إلى جواره والغناء معه، إلا أن آدم رفض وفضل أن يقف مع الكورال خلف جورج.

Advertisements

كما قام آدم فى لفتة منه بتقبيل يد جورج وسوف، مما جعل وسوف يرد عليه قائلا للجماهير :" في ناس منحهم الله نفسية حلوة، هذا الشاب من قلبى بحبه، الله يوفقك".

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، وهى من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانان السوريان ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.