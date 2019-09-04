- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كاميلا كابيلو تظهر بفستان سعره 255 جنيه استرليني فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة كاميلا كابيلو وشون مندس تحولت خلال الفترة الماضية لمادة خصبة لوسائل الاعلام الفنية حول العالم ، و خاصة بعد تأكيد مندس خبر ارتباطه بكاميلا .
التقطت أمس عدسات المصورين هدة صور للنجمة كاميلا كابيلو ذات الـ ( 22 عام ) و ذلك خلال تواجدها في مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .
ظهرت كاميلا كابيلو مرتديه فستان طويل باللون الابيض " polka dot " و هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Reformation " ووصل سعره الي 255 جنية استرليني .
كاميلا كابيلو (1)
كاميلا كابيلو (2)
كاميلا كابيلو (3)
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كاميلا كابيلو تظهر بفستان سعره 255 جنيه استرليني فى نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.