شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كاميلا كابيلو تظهر بفستان سعره 255 جنيه استرليني فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة كاميلا كابيلو وشون مندس تحولت خلال الفترة الماضية لمادة خصبة لوسائل الاعلام الفنية حول العالم ، و خاصة بعد تأكيد مندس خبر ارتباطه بكاميلا .

التقطت أمس عدسات المصورين هدة صور للنجمة كاميلا كابيلو ذات الـ ( 22 عام ) و ذلك خلال تواجدها في مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

ظهرت كاميلا كابيلو مرتديه فستان طويل باللون الابيض " polka dot " و هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Reformation " ووصل سعره الي 255 جنية استرليني .

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كاميلا كابيلو (1)



كاميلا كابيلو (2)