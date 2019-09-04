شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يذكر متابعيه بوصلة ضحك من بدايات مسرح مصر مع على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجم مسرح مصر أوس أوس فيديو من إحدى المسرحيات التى جمعته بـ على ربيع، وذلك بمناسبة اقتراب عودة العام الدراسى حيث ظهر فيها الثنائى بزى المدرسة، حيث ظهرا خلال المسرحية أثناء محاولات على ربيع أخذ الأكل من أوس أوس.

على جانب آخر يصور الثنائى أوس أوس وعلى ربيع حالياً الموسم الأخير من مسرح مصر برفقة زملائهم والذى يعرض حالياً.

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جدير بالذكر أن أوس أوس شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى بأكثر من عمل أبرزها دور حورس فى مسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحاً كبيراً برفقة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز.