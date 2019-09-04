شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد خناقتها مع أحلام: "مشاعر الحب الوهمية يكشفها سوء الخلق فى الخصام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يصل الخلاف الكبير بين الفنانة السورية أصالة والفنانة الإماراتية أحلام إلى محطته الأخيرة بعد، فخرجت أصالة اليوم بتغريده ترد فيها على أحلام بعد وصفها فى أحد البرامج التلفزيونية بالثعبان والمنافقة.

وكتبت أصالة، قائلة: "حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح".

وقد شنت أحلام فى أحد البرامج التليفزيونية هجوما حادا على أصالة، وتحدثت بكل وضوح وصراحة عند سؤالها لماذا قامت بعمل " بلوك" لأصالة على "تويتر".

وقالت أحلام، فى حديثها: " أنا لا أحب المنافقين في حياتي نقطة وآخرالسطر.. ليش بدي أعمل فولو لشخص بيقول في الإعلام أني بحرض حد ضدها، وهي لم يكن لديها الجرأة أن تطلع وتقول أحلام "أنا أجرئ منك ".

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كما وصفت أحلام،في حديثها الفضائي أصالة بالثعبان، قائلة: "تقول عن فجر السعيد أن هناك مطربة خليجية صديقتها تدعمها" وعندما يتم سؤالها من هي هذه المطربة ترفض ذكر اسمها، وأشارت أحلام أن لسانها طويل وهناك مثل خليجي يقول "في واحد تحشمه وواحد احشم نفسك عنه" مؤكدة " انها حشمت نفسها عن أصالة وحذفتها بـ " بلوك".

وعلي الجانب الآخر خرجت أصالة متحدثة عن خلافاتها مع أحلام والبلوك الذى وضعته لها، قائلة: " تعمل اللي بدا ياه أحلام وتفش خلقها.. وهذا المهم انفش خلقِك baby".