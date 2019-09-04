بريانكا شوبرا تدعم سيرينا ويليامز فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا على دعم لاعبتها المفضلة الأمريكية سيرينا ويليامز فى مباراتها للتنس، التى أقيمت فجر اليوم أمام الصينية وانج كيانج، وذلك فى الدور ربع النهائى لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس والتى انتهت بفوز ويليامز بمجموعتى نظيفتين. وخطفت بريانكا شوبرا ذات الـ37 عاما الأنظار نحوها خلال تواجدها بملعب "ارسل آش"، حيث ظهرت شوبرا وهى فى المدرجات وتقوم بتشجيع سيرينا وكانت تهتف بصوت عالى فى المدرجات. وما لفت الأنظار أن بريانكا شوبرا حضرت المباراة بدون زوجها النجم العالمى نيك جوناس التى كانت تحرص دائما على التواجد معه.

بريانكا شوبرا Advertisements

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

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