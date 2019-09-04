شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بوصول متابعيها على إنستجرام لـ 9 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين، موجهة لهم رسالة شكر وامتنان، معبرة عن سعادتها لوصول محبيها لهذا الرقم على إنستجرام، وكتبت دنيا، قائلة:" شكرا 9 مليون متابع احنا أقوى سوا ".

وآخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وعرض فى رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وأخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.