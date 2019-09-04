شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا "طلعت مش عارفة سن" زوجها نيك جوناس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثارت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا الكثير من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بسبب كتابتها " سن " زوجها النجم العالمي نيك جوناس .

نشرت بريانكا شوبرا ذات الـ ( 37 عاما ) صورة مع زوجها نيك جونا من أجل دعمه لعلامته التجارية الجديدة ، و كتبت شوبرا علي الصور عن طريق الخطأ أن جوناس يبلغ من العمر السابعة والعشرين من عمره بدلا من عمره الحقيقي.

وأكتشف العديد من المعجبين سريعا الي خطأ بريانكا وأكدوا ان جوناس يبلغ من العمر 26 فهو من مواليد 16 سبتمبر 1992 أي لم يصل جوناس لـ 27 عاما.



