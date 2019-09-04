شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تبهر جمهورها بإطلالة جذابة على متن يختها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جينيفر لوبيز تحاول الاستمتاع بوقتها بما تبقى من الصيف بأقصى صورة ممكنة بعدما انشغلت طوال الفترة الماضية بسلسلة حفلاتها التى زارت خلالها أكثر من دولة بينها مصر.

وذلك بعدما ظهرت النجمة ذو الـ 50 عاماً على متن يختها الخاص خلال صورتين أبهرت بهما متابعيها الذين انبهروا بقوامها كالعادة التى اعتادت على التميز به مثلما ذكر موقع eonline الذى أكد أن جينيفر لوبيز أكدت بذلك أن الصيف لم ينتهى بعد.

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