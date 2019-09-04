بدرية طلبة تعلن عن تجربة درامية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستعد الفنانة بدرية طلبة لتجربة درامية جديدة، خلال الفترة المقبلة، من إخراج وإنتاج محمد شريف، عقب انتهاء عروض مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة تاني".

ونشرت بدرية صورة تجمعها مع المخرج الشاب محمد شريف، عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "قلب خالتو، نورتيني في المسرح، محمد شريف ابن أختي.. استنوني معاه في عمل جديد من إنتاجه وإخراجه، دعواتكم، معانا يا رب".

مسرحية "ريا وسكينة تاني" تم عرضها ثاني أيام عيد الأضحى، وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا"، بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، وتعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.