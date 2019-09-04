أحمد فلوكس عن بشرى: "صديقة العمر والكفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لصديقته الفنانة بشرى، معبرًا عن قوة صداقتهما، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام". ونشر فلوكس، عبر خاصية القصص القصيرة، صورًا مجمعة لها مع بشرى وعلق: "صديقة العمر وصديقة رحلة الكفاح". يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، بجانب أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم

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