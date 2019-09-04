بالصور.. منة حسين فهمي تحتفل بعيد ميلاد زوجها طارق جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفلت منة حسين فهمي ابنة الفنانة حسين فهمي بعيد ميلاد زوجها المحامي طارق جميل، في حفل أقيم بمنزلهما، بحضور أسرتها، وعدد من أصدقائهم.
وشاركت منة الجمهور بصور من عيد الميلاد عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها والدها الفنان حسين فهمي ووالدتها الفنانة ميرفت أمين خلال مشاركتهم في الحفل.
وعبرت منة عن حبها لزوجها وكتبت:" كل سنة وأنت طيب يا عمري ربنا يديمك عليا نعمة".
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