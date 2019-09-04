زينة تهنئ شهد رمزي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة زينة، صديقتها المنتجة شهد رمزي، بعيد ميلادها. ونشرت زينة صور لـ"شهد" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة، حبيبتي عقبال مليون سنة في صحة وسعادة وراحة بال". Advertisements وتابعت: "أطيب وأجدع وأحن إنسانة في حياتي، وربنا بحبك أوي، ربنا يخليلك لولي ويسعدك بيها ومعاها، يا بنت الغالية". من ناحية أخرى تستعد زينة لطرح فيلمها الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة تامر حسني، عائشة بن أحمد.

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