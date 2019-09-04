دنيا سمير غانم تحتفل بـ 9 مليون متابع على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - "كتب- الخليج 365: أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بوصول عدد متابعيها إلى 9 ملايين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت دنيا صورة جديدة لها، موجهة الشكر لكل متابعيها، وكتبت:" شكرًا 9 مليون متابع احنا أقوى سوا ". يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم عمرو وهبه وشيماء سيف، وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق من إخراج خالد الحلفاوي.

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