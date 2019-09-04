مصطفى شعبان يوجه الشكر لجمهوره لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجه الفنان مصطفى شعبان، الشكر لجمهوره، ونشر صورة من استقباله في حفل ختام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري. وعلق: "حقيقي بشكركم، إنتم عائلتي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. وسلم "شعبان" جوائز المسابقة الثانية للمهرجان، يوم الجمعة الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "أبو جبل"، بطولة عائشة بن أحمد، دياب، محمود البزاوي.

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