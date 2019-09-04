بعد اشتعال الأزمة.. أصالة ترد على أحلام " كل إناء بما فيه ينضح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اشتعلت أزمة بين الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة السورية أصالة نصري، بعدما قامت الأولى بحظر أصالة من متابعتها.

وزادت الأزمة بعدما خرجت أحلام بتصريحات مباشرة في فيديو، بأحد البرامج قالت عن أزمتها مع الفنانة السورية إنها لا تحب المنافقين، وأكدت أن حجم أصالة لديها هو "البلوك".

بينما ردت أصالة، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "حسن التّصرّف يأتي من طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد".

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وتابعت: "المتجاوزون حدود الأدب هم المنافقون المغالون في التّعبير عن مشاعر حبّ وهمية، يكشفهم سوء الخلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح".

كانت أحلام قد حظرت أصالة من متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل الأزمة من جديد بينهما، خاصة أن أصالة وأحلام كانتا على خلاف سابق