رامي جمال يكشف لجمهور إليسا عن مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف المطرب رامي جمال عن مفاجأة بخصوص ألبوم المطربة اللبنانية إليسا الجديد، المقرر طرحه الشهر المقبل، عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر". وأعلن رامي في تغريدة: "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي.. أنا عامل لـ(إليسا) غنوة كلامي ولحني". Advertisements من جانبها علقت إليسا على المفاجأة، وكتبت باللغة الإنجليزية: "جميلة". كانت إليسا قد أعلنت اعتزالها الفن بعد الألبوم الأخير، الذي تستعد لطرحه حاليا، قائلة: "أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

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