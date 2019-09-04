تراند اليوم : فيديو صادم| "فاشينيستا" كويتية تضرب زوجها لسبب غريب...

أصابت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصدمة جراء تصرف قامت به تجاه زوجها، عندما صدته بطريقة مهينة لدى محاولته إقناعها بضرورة الأكل.

وظهرت "دانة" مع زوجها في مقطع فيديو فيما يحاول الأخير إقناعها بتناول القليل من الطعام، حيث بدأ أنه أحضر لها الهامبرجر.

وعبثًا حاول الزوج إقناعها بأن تأكل "قضمة"، وأن هذا لن يؤثر على حميتها، إلا أنها رفضت ذلك مرارًا وتكرارًا. وكرر الزوج الطلب، فلم يكن من "دانة" إلا أن قامت بضربه، طالبة منه الابتعاد عنها.



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وأثار تصرفها صدمة واسعة بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه من غير اللائق التصرف على النحو الذي تصرفت به.

وكانت "دانة" نشرت مؤخرًا من خلال حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورًا لها مع طفلتها التي أنجبتها.



فيما بدا الكثيرون مستغربين من اتباعها حمية لخسارة الوزن في مرحلة النفاس، خاصة وأن للأمر تأثيره على الرضاعة.