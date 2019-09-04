بالفيديو: أسيل عمران تكشف حقيقة صادمة عن مشهد تقبيلها لزميلها في مسلسل ماذا لو

أطلت النجمة السعودية أسيل عمران على جمهورها في حوار صحفي جديد بعد الكثير من الانتقادات التي طالتها بسبب مشهد جريء لها في مسلسل “ماذا لو” خلال شهر رمضان الماضي والذي اعتبره الكثيرين أنه لا يناسب أجواء شهر رمضان المبارك.

وقد كانت الفنانة أسيل عمران قد صرحت مسبقاً بأنها على علم بأن هذا المشهد سيتسبب بضجة كبيرة من قبل متابعيها وستتلقى الكثير من الانتقادات بسببه.

وكشفت الفنانة أسيل عمران في أحدث ظهور لها أن تقبيلها لزميلها على جبينه في مسلسل ماذا لو لم يطلب منها داخل النص إنما كان اجتهاداً منها بأن تضيف للنص لمساتها والتي اعتبرت أنها ستزيد من أهمية المشهد وقوته وهذا ما حدث بالفعل.

الحقيقة التي خرجت بها الفنانة أسيل عمران حول دورها في مسلسل ماذا لو أثارت ضجة فلم يتوقع متابعيها أن المشهد نهايته كانت بطريقتها الخاصة والتي ساعدت على تقوية النص ونشره بين متابعيها بالكثير من التفاعلات وبعض الانتقادات.