الجمعة.. فيصل فؤاد ووائل السيد يحتفلان بإطلاق ألبوم "أبيض وأسود"

يستعد الفنان فيصل فؤاد وعازف البيانو وائل السيد لإحياء حفل انطلاق ألبومهم الجديد بعنوان "أبيض وأسود"، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري، في معهد الموسيقى العربية بوسط البلد، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً. يذكر أن فرقة "أسود وأبيض" هي تعاون موسيقي ثنائي بين فيصل فؤاد ووائل السيد، وقد انضم فيما بعد الفنان البصري ارساني عبيد، والمصمم الصوتي طاهر صالح، وأخذت الفرقة اسمها من المفاتيح السوداء والبيضاء المشتركة بين ألتين البيانو و الأكورديون، وتعتمد الفرقة في أعمالها على المزج بطريقة إبداعية بين الثقافات الموسيقية المختلفة حول العالم. وقد انضم فيما بعد الفنان البصري ارساني عبيد، والمصمم الصوتي طاهر صالح، وأخذت الفرقة اسمها من المفاتيح السوداء والبيضاء المشتركة بين ألتين البيانو و الأكورديون، وتعتمد الفرقة في أعمالها على المزج بطريقة إبداعية بين الثقافات الموسيقية المختلفة حول العالم.

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