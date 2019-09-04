أصالة ترد على احلام: “كلّ إناء بما فيه ينضح”

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - خرجت الفنانة السورية اصالة عن صمتها وردت على الهجوم اللاذع الذي كانت قد شنته عليها احلام.

وقالت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام”.

وتابعت اصالة: “واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.”

وكانت احلام قد شنت مؤخرا هجوما لاذعا على اصالة، واصفة اياها بالثعبان كما اتهمتها بالنفاق .