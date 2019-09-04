كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - خرجت الفنانة السورية اصالة عن صمتها وردت على الهجوم اللاذع الذي كانت قد شنته عليها احلام.
وقالت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام”.
وتابعت اصالة: “واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.”
وكانت احلام قد شنت مؤخرا هجوما لاذعا على اصالة، واصفة اياها بالثعبان كما اتهمتها بالنفاق .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة ترد على احلام: “كلّ إناء بما فيه ينضح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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