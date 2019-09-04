رامي جمال يحرق مفاجأة إليسا.. والأخيرة تعلق

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - كشف الفنان المصري ​رامي جمال​ عن تعاون جديد يجمعه بالفنانة اللبنانية ​إليسا​ وتحديداً في ألبومها الجديد من خلال أغنية من كلماته وألحانه.

وكتب جمال عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”إليسا انا عاوز احرق مفاجأه لجمهورك علي الماشي انا عامل ل اليسا غنوه كلامي ولحني”.

وبدورها ردّت إليسا عليه قائلةً:”وهي جميلة”.

ومن ناحية اخرى، كان نشب حريق هائل في المكتب الخاص بجمال مؤخراً، سببه ماس كهربائي، الأمر الذي أدى إلى حريق في الشقة ودمار الأجهزة والأثاث، بالكامل.

جمال طمأن جمهوره أنه بخير، شاكراً الله على لطفه به، بعد أن نجاه من موت محتم.

قائلاً: “انهارده عرفت معنى العين وعرفت لطف ربنا قد ايه جميل.. ماس في المكتب فيكل الأجهزة بدون سبب.. فصلت الأجهزة قبل ما امشي بس العين مبتخلصش روحت وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض داخل أنام لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوا المكتب غرق بالكامل وأجهزتي والعفش باظوا اللهم لك الحمد والشكر”.