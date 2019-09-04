حسام حبيب يكشف سبب غياب شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - في مكالمة هاتفية للفنان المصري ” حسام حبيب ” لبرنامج ” ET بالعربي ” نفى كل ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة حول حمل زوجته الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” .

وأكد أن كل ما يتردد من أنباء عن حمل زوجته غير صحيح .. وأنهما كانا في لندن وليس الولايات المتحدة الأمريكية .