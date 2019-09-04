ملكة جمال روسيا أوكسانا تهدد ملك ماليزيا محمد الخامس بـ«أسرار مؤلمة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هددت ملكة جمال روسيا السابقة أوكسانا فوفودينا، ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، بفضح وكشف “الأسرار المؤلمة” في علاقتهما الرومانسية، وذلك بعد انفصالهما مؤخرا.

السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا السابق، كان قد تزوج من أوكسانا فوفودينا، ثم تخلى عن العرش، قبل أن تنجب أوكسانا طفها الأول طفلا، ومع نهاية العام الأول على زواجهما، جاء الانفصال.

انفصال ملك ماليزيا السابق البالغ من العمر 50 عاما، عن ملكة جمال موسكو أوكسانا فوفودينا صاحبة الـ 27 عاما، جاء نهاية مفاجئة للغاية للرومانسية المدوية التي هزت ماليزيا، تماما مثلما كان الحال عند زواجهما.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد شاركت أوكسانا، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة للزوجين اللذين “يبحثان عن حب كبير”، رغم أنه من غير الواضح متى تم التقاط الصورة بالضبط.

ووضعت علامة جغرافية على الصورة، تشير إلى وجودها في كوالالمبور، على الرغم من أنه يقال إنها تعيش مع طفلها في موسكو الآن، وتصر على أن طفلها هو الوريث الوحيد للملك السابق.

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أوكسانا كتبت رسالة يعتقد أنها موجهة إلى السلطان محمد الخامس.. وجاء فيها: “أعلم أن كل شخص يريد حقا أن يعرف ما حدث لنا.. من قبل، لم أكن مستعدة للكشف عن جانبي من القصة، ربما، إذا قلت لك الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن.. لكنني لا أريد أن أؤذي أحدا فقط”.

أوكسانا أضافت قائلة مع إيموجي أو رمز تعبيري قوي “سأكون مؤلمة”.

يشار إلى أنه مع بدء قصتهما الرومانسية التي تكللت بالزواج، أعلن السلطان محمد الخامس تخليه عن عرش ملك ماليزيا.

ورغم أن محامي اوكسانا ينفي حدوث الانفصال، فإن محامي الملك السابق يصر على أنها تلقت تفاصيل انفصالهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. وتم الانتهاء من الانفصال في الأول من يوليو الماضي.

المحامي “كوه تيان هوا” ذكر أنه لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على هوية الأب البيولوجي للطفل، لكن أوكسانا تحدثت، من خلال أصدقائها، وكشفت عن استعدادها لإجراء اختبار الحمض النووي من أجل إثبات أن ابنها، ليون، هو ابن السلطان محمد.