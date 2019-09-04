ميلاني براون تطرد والدتها من المنزل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة البريطانية ميلاني بروان، لم تلقي بالا بوالدتها، وذلك على الرغم من ثرائها الكبير، وما كسبته مؤخرًا من وراء حفل “لم الشمل”، الذي شاركته زميلاتها بفرقة “سبايس جيرلز”.

وأبت النجمة العالمية ميلاني براون، أن تكون على قدر المسئولية في تعاملها الواجب والمفروض عليه تجاه والدتها، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية عن قيام المغنية الشهيرة بطرد والدتها من منزلها، وتركها للعيش في كوخ صغير في الحديقة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما، لم تتردد من الاعتراف بإخراجها والدتها أندريا، من منزلها، لتعيش في كوخ موجود بحديقة المنزل، موضحة أنها تأتي كل صباح لتحضير وجبة الإفطار، وتحاول في غضون ذلك أن تستطلع الأخبار بشكل فضولي في المنزل الذي تتصور أنه منزلها، لكن الحقيقة، كما تؤكدها ميلاني، هي أن المنزل لم يعد منزل والدتها، وإنما منزلها هي.

ومن المعروف أن ميلاني عادت مع ابنتيها فوينكس وأنجيل، إلى بريطانيا بعد 15 عامًا قضتها في مدينة لوس أنجلوس، فيما لم تتمكن من اصطحاب ابنتها الصغرى ماديسون، التي لا تزال في الولايات المتحدة برفقة زوجها السابق، ستيفن بيلافونت.