جينيفر لوبيز تقضي عطلتها على البحر مع خطيبها..صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز برفقة خطيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز، مؤخرا، وهما على متن يخت في منطقة سانت تروبيز بفرنسا للاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائهما.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، خطفت الأنظار إليها برشاقاتها وإطلالتها الصيفية التي اعتمدت على بلوزة بيضاء وتنورة زرقاء.

وقضت جينيفر لوبيز لحظات رومانسية مع خطيبها اليكس رودريجرز والتقطا سويا عددا من الصور التذكارية.

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يشار إلى أن جينفير لوبيز واليكس رودريجرز ارتبطا في فبراير 2017، وأعلنا خطوبتهما شهر مارس الماضي ويخططان لإقامة حفل زفافهما في 2020.

وعلى جانب أخر، وقعت المغنية الأميركية ​جينيفر لوبيز​ وخطيبها لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريجيز​ بورطة كبيرة، بعد أن تقدم رجلاً يدعى ليانيج بيريرا بشكوى ضدّهما يدعي من خلالها بأنهما دهساه بسيارتهما ذات الدفع الرباعي في لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقا لجريدة الديلي ميل فقد وقع الحادث، المزعوم في أول أكتوبر الماضي في أحد الأزقة، خلف مطعم يقع قبالة شارع ميلروز في غرب هوليوود.

وأكد بيريرا أنه أصيب بجروح خطيرة وأن النجمة وخطيبها أو حتى السائق لم يخرجوا للتأكد من سلامته، وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا قبل المضي قدمًا ببطء للخروج من الزقاق.