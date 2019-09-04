سوسن بدر في جلسة تصوير فرعونية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمد جمال الدين.

جلسة تصوير سوسن بدر لصالح إحدى المجلات، ونشرت الفنانة عدد من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «سعيدة لظهوري لأول مرة في مجلة هاربرز يارب الصور تعجبكم».

Advertisements

سوسن ظهرت في الصور مع تمثال فرعوني، وأخذت نفس الوضعية لتبدو مثل شخصية فرعونية عريقة، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي تغزل في الصور، كما عبر عدد من الفنانين عن إعجابهم بصورهم ومنهم الراقصة دينا وإيمان العاصي.

سوسن اختارت لوك غريب مؤخرا، حيث ظهرت بشكل صادم، وقصت شعرها، وتركت شعرها الأبيض.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى القادم، حيث تقدم خلاله دور شخصية شريرة.

سوسن بدر نافست في الموسم الدرامي الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زي الشمس»، مع عدد من النجوم ومنهم دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وجمال سليمان وأحمد السعدني.