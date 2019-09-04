العويس لـ"العين الرياضية": العين محظوظ بقرعة كأس رئيس الدولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر ماجد العويس نجم العين الإماراتي السابق فريقه محظوظاً بقرعة كأس رئيس الدولة في الموسم الجديد بمواجهة أحد أندية الدرجة الأولى.

ويواجه العين بطل المجموعة الأولى في تصفيات التأهل إلى ثمن نهائي كأس رئيس الدولة من بين أندية الدرجة الأولى.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال العويس: "عندما تواجه فريقا من الدرجة الأولى فهذا أمر جيد، لأنه يمنحك فرصة أكبر لمواصلة المشوار".

وأضاف العويس: "التركيز يكون دائماً عند اللاعبين في المواجهات الكبرى، لكن في مثل هذه المواجهات يقل التركيز لديهم".

وتابع نجم العين السابق: "العين فريق بطولات، الجماهير دائماً تطالبه بالألقاب، لم يحالفنا الحظ الموسم الماضي، لكننا وفقنا في كأس العالم للأندية، ونأمل أن ننجح هذا الموسم".