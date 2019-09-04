"بينا نحضن قلوبنا بإيدينا" أغنية جديدة لأمير الغناء هانى شاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان هانى شاكر من تسجيل أحدث أغنياته "بينا" بأستوديو إم ساوند، التى تعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت لهانى محروس. ولأول مرة يؤدى الفنان هانى شاكر أغنية باللهجة الإسكندرانى وتقول كلماتها: بينا حبيبى الهوا بينادينا بينا نحضن قلوبنا بايدينا نعيشوا حياتنا وننسى اللى فاتنا نشيلوا غرامنا فى عينينا Advertisements الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها فى ساعة متأخرة من صباح أمس ودخلت مرحلة المكساج والإعداد الماستر، استعدادا لطرحها خلال أيام قليلة عبر شبكة الإنترنت وموقع اليوتيوب.

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