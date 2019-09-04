سعد رمضان يتعرض إلى وعكة صحية كادت أن تودي بحياته

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان تؤدي إلى اختناقه وتودي بحياته بسبب صحن كفتة وأرز . حيث ذهب سعد إلى زيارة والدته وأثناء تناوله لوجبة الغذاء المفضلة لديه وهو طبق الكفتة بالأرز غص بالطعام وانقطع عن التنفس لفترة قصيرة وكاد يغمى عليه . وظل في حالة غير طبيعية لمدة ثلاث ساعات لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة . وتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والإطمئنان على صحته . Advertisements ولن يغادر سعد رمضان المستشفى قبل أن تتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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