كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وطليقته ” أنجيلا بشارة ” عن قيامهم بعمل تسوية التي تضمنت بعض البنود لإرضاء الطرفين والتي انهت الخلاف بينهما دون اللجوء إلى المحاكم .
وحضر التسوية النائب اللبناني ” هادي حبيش ” وكيلا عن وائل كفوري .
وتضمنت التسوية تعهدا من جانب أنجيلا بشارة بعدم الحديث أو التعرض لوائل كفوري بعد أن حقق كل طلباتها سواء بالسلب أو بالإيجاب .
وعلى الجانب الآخر تعهد وائل كفوري برفع قيمة النفقة لطليقته وتأمين المبلغ لها بداية كل شهر وأن يسلمه لها نقدا أو عن طريق تحويله إلى حسابها البنكي .
كما تعهد وائل على توفير منزلا يتضمن جميع المفروشات والمستلزمات المنزلية بما يؤمن حياة كريمة لطليقته .
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الخلاف بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة .. ماذا حدث ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.