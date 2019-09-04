شاهد .. مشاجرة عنيفة داخل مستشفى في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” تويتر ” لشجارا عنيفا رصدته أحد كاميرات المراقبة بمستشفى ” محمد بن ناصر ” في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية .
وكشفت ” صحة جازان ” عن تفاصيل الواقعة حيث حاول مرتجعين اثنين الدخول إلى قسم عناية القلب ولكن في خارج أوقات الزيارة المخصصة .
مما دفع حارس الأمن إلى منعهما .. وعندما قام بذلك تعدى عليها الرجلين لفظيا وجسديا ثم لاذا بالفرار .
وأوضحت ” صحة جازان ” أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن .
وانتقد العديد من المغردين على موقع ” تويتر ” الواقعة مستنكرين غياب أجهزة الحماية اللازمة داخل المستشفى .. وطالبوا بضرورة تكثيف الحراسة الأمنية داخل المستشفيات وعدم دخول أي شخص المستشفى قبل الحصول على بيانات بطاقة الأحوال الخاصة به .
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