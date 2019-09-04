شاهدوا.. ما الذي جعل العلاقة بين أحلام وأصالة متوترة لمدة ربع قرن؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - ما الذي جعل العلاقة بين أحلام وأصالة بين البارد والساخن لمدة ربع قرن بحسب وصف الأخيرة؟
يبدو أن بداية الخلاف بدأت بتعبير أحلام عن إستيائها من غناء أصالة باللون الخليجي بشكل غير مباشر عام 2008، ومن هنا بدأت عملية الأخذ والرد بين النجمتين من خلال مقابلات تلفزيونية.
الخلافات استمرت، لكن تخللها عدد من المصالحات العلنية أيضا، حيث ظهرتا معا في غاية الانسجام عام 2018، أي بعد نحو 10 سنوات من الخلاف الأول.
اليوم اشتعلت الأمور بين أحلام وأصالة، وهذه المرة الردود جاءت واضحة من كلتاهما، شاهدي الفيديو اتعرفي تاريخ المشاكل بين أصالة وأحلام
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