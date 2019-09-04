كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - تحدثت الممثلة الإباحية ​ستورمي دانيلز​ عن علاقتها الجنسية بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيرة الى ان عضوه الذكري غريب الشكل ويشبه الفطر.

واضافت ستورمي خلال حلولها ضيفة في احد البرامج التلفزيونية الأجنبية ان العضو الذكري لترامب ليس كبيرا، رافضة التحدث اكثر عن هذا الموضوع.

الجدير ذكره انه تمّ تخصيص مؤخرا يوما من قبل المجلس المحلي في مدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، للإحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وذلك لشجاعتها في التحدث عن علاقتها المزعومة السابقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة إباحية: “العضو الذكري لـ ترامب غريب وليس كبير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.