منة عرفة : تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هتضرب

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ” منة عرفة ” ضيفة مع الإعلامية المصرية ” دعاء صلاح ” في برنامجها ” إنتي الأقوى ” المذاع على قناة المحور الفضائية .

وكشفت منة عرفة خلال الحلقة عن تعرضها وشقيقتها للتحرش في شهر رمضان الماضي أثناء سيرهما في الشارع نهارا .

وقالت منة إنهم في ذلك اليوم قامت بالخروج مع شقيقتها لشراء بعض الأشياء .. وكانوا يرتدون ملابس محتشمة وغير ملفتة .

إلا إنها فوجئت برجلين أحدهما وجه لشقيقتها لفظا خارجا .. مما دفعها إلى التوقف للدفاع عن اختها .

وأضافت منة إنها قامت بالصراخ عليه ليتجمهر الناس حولها وحاولوا التفريق بينهم وإنها كادت تتعرض للضرب .. وأشارت إلى أن المتحرش لم يتعرف عليها حينها لأنها لم تكن تضع أي ماكياج .

Advertisements

وأشارت منة عن صدمتها من رد فعل الناس الذين عابوا عليها إنها قامت بالرد على الرجل .

فقالت : ” رد فعل الناس مبيبقاش في صالح البنت كنت هتضرب .. ولما روحنا البيت أختي هزقتني وقالت لي مكنش ينفع تعملي كده إحنا مش في أوروبا محدش هيجيبلك حقك ” .

وأكدت منة عرفة على أن التصرف المناسب في مثل هذا الموقف وإنه إذا تكرر معها ثانية سوف تطلب المساعدة وتتوجه به إلى القسم لينال المتحرش عقابه بالقانون ولن تندفع مثل ما فعلت في تلك المرة حتى لا تعرض نفسها للخطر .