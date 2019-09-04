الألعاب النارية تتسبب في مقتل المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت جوانا ساينز غارسيا، المغنية الإسبانية، مصرعها بعد ما أصابتها انفجار ألعاب النارية على المسرح، بينما كانت تؤدي فقرة غنائية أثناء حفل موسيقي.

نجمة البوب جوانا ساينز غارسيا، البالغة من العمر 30 عاما، أصيبت بخرطوشة من جهاز ألعاب نارية، الأمر الذي أسقطها مغشيا عليها، وذلك أثناء تقدم عرضا غنائيا مع فرقة أوركسترا “سوبر هوليوود” على مسرح قريب من العاصمة مدريد عندما وقع الحادث.

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جهاز الألعاب النارية انفجر على خشبة المسرح بالقرب من المغنية، مما أدى إلى فقدانها الوعي، ونقل فريق الإسعاف الطبي المغنية إلى المستشفى، وتأكدت وفاتها في وقت لاحق.

صحيفة “دياريو مونتانيس” ذكرت أن غارسيا كانت تغني خلال الليلة الأخيرة من مهرجان في لاس بيرلاناس بمقاطعة أبلا، استمر لمدة 4 أيام في مقاطعة، وبمرافقة أوركسترا سوبر هوليوود.. وكان الحفل يحظى بمشاهدة نحو ألف متفرج.

صحيفة “إندبدنت” البريطانية، ذكرت أنه فور إصابة المغنية بخرطوشة الألعاب النارية، تم إيقاف العرض، وسارع اثنان من الحضور، طبيب وممرضة، يعتقد أنهما كانا يشاهدان الحفل، إلى المغنية لتقديم الإسعافات الأولية لها إلى حين وصول المسعفين، ولكن دون جدوى.