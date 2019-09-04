تامر حسنى يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم فى إستاد القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري تامر حسنى، لإحياء حفلاً غنائيا ضخما باستاد القاهرة الدولى يوم 13 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن تامر من النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة تحديداً فى حفلات “اللايف”.

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وكان نجم الجيل قد أحيا حفلا غنائياً ضخما بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائى له في مسيرته الفنية، وشارك فى الحفل الفريق الإسبانى العالمى جيبس كينج، حيث قدم الفريق أغانى تامر وقاموا بعزف أغانيه أمام الجماهير.

وعلى جانب أخر، أعلن النجم والمطرب المصري تامر حسنى، عن تجهيزه لأحدث أفلامه السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم “مش أنا”، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

وكان النجم المصري قد نشر صورة جديدة بنيو لوك بعد قص شعره عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا، تحضيرات دخول تصوير فيلمى الجديد بعنوان “مش أنا، وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومى القادم، فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى”.