ديمة قندلفت تثير عاصفة من الانتقادات بفستان شديد الجرأة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة السورية ديمة قندلفت عاصفة من انتقادات محبيها ومتابعيها بسبب صور جديدة نشرتها، استعرضت فيها طلّتها من حفل زفاف خاص حضرته في سوريا.

ديمة ظهرت في الصور مرتدية فستان ضيق قصير، ومكشوف بشكل بدت معه الفنانة في «لوك» شديد الجرأة والإثارة، خاصة مع الماكياج القوي الذي اختارته، وهو ما فتح عليها نيران الانتقادات خاصة أن الفنانة السورية قليلاً ما تظهر بأزياء مثيرة في أعمالها الفنية.

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من ناحية أخرى، انضمت ديمة قندلفت لفريق عمل الموسم الرابع من مسلسل «الهيبة» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2020، وذلك أمام النجم السوري تيم حسن، وهو نفس الموسم الذي انضم له أيضاً الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.

ديمة اعربت عن سعادتها لاختيارها بطلة للموسم الرابع من العمل، وكتبت: «سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل»، حيث تمنى لها محبيها النجاح والتوفيق.