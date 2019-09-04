بعد أزمة انفصاله.. وائل كفوري بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان اللبناني وائل كفوري، في إحدى المناسبات الخاصة والتي أطل فيها بإطلالة جديدة أفقدته الكثير من سنوات عمره.

وائل كفوري، عمد إلى تغيير اللوك، وقصّ شعره وتخلى عن لحيته الطويلة بالكامل، في خطوة جريئة لا سيما وانه تميّز بها خلال السنوات الماضية.

ورغم أن ما قام به شكل مفاجأة للبعض إلا أن غالبيتهم لم يعجبهم تخلي كفوري عن لحيته التي ميزته لسنوات، بينما تغزل البعض الاخر في وسامته، لافتين إلى أنه من دون اللحية بات اصغر ب10 سنوات على الاقل.

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النجم اللبناني كان قد أحيا عددا من الحفلات في لبنان، وقد حصل على تعاطف كبير من الناس بعد هجوم محامي طليقته عليه اضافة إلى الأخبار التي تحاول تشويه سمعته ومكانته في قلوب الناس.

وائل، تجاهل الرد على كل الاتهامات التي وجهت له من قبل طليقته أنجيلا بشارة، مؤكدا أن له ابنتين وكرامتهن عنده بالدنيا كلها.

ومن المقرر أن يقف وائل كفوري، أمام القضاء اللبناني، بسبب القضايا التي أقامتها زوجته ضده.