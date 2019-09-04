فن ومشاهير

شيرين عبدالوهاب تنفي إقامتها حفلا بالسعودية وتلجأ للقضاء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا إعلاميا تنفي فيه كل ما تردد عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في العاصمة الرياض في شهر أكتوبر المقبل.

الفنانة المصرية قالت في بيانها: ” بيان إعلامي.. عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من روّج لهذه الأنباء، حيث قالت: “وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.. مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب”.

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وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، قد أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة، وهي تحمل عنوان “الحب خدعة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

وطرحت شيرين عبدالوهاب منذ فترة ألبوم “نسّاي”، والذي حققت من خلاله نسب مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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