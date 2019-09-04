ميادة الحناوي تشبه سقوطها على المسرح بسقوط أم كلثوم في باريس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة السورية ميادة الحناوي، عن غضبها من الأخبار التي نشرت بعد سقوطها على المسرح خلال إحيائها حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان موازين بتونس.

ميادة الحناوي، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج”عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “غاضبة جدًا لأنهم قالوا كلام ليس صحيح تمامًا حول وضعي الصح، فالبعض قال، إنه اختل توازني، والبعض الأخر أنه انخفض ضغطي، وفي كلا الحالتين كان يتطلب نقلي للمستشفى وهذا لم يحدث لأنني أكملت حفلة ساعة ونصف.

وأضافت: “أتوقع أن السقطة جاءت نتيجة عين الحسود، أو أنني تعثرت في فستاني”.

كما شبهت ميادة الحناوي سقوطها على المسرح بنفس الحادث الذي تعرضت له كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم على مسرح الأولمبياد.

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كما كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة تحمل وهي من ألحان محمد المرحوم.

وقالت الأغنية كانت معي منذ زمن وهي مسجلة وأعطاها لي “كادو”، ومن المقرر أن اضع صوتي عليها قريبًا”.

أما عن أغنية “ما أكثر النور”، التي غنتها في حفلها الأخير بسوريا، قالت: “محسن جابر واعد الناس إنه سيطرحها ولو طرحها فأهلًا وسهلًا وإلا فهو وحر.

وأضافت: “هو قالي أن هذا الوقت ليس وقت الأغاني الطربية”، ووجهت له رسالة متسائلة: “هل هذا وقت الهشك بشك يعني”.