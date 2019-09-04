رجاء الجداوي: موت الرجل قبل زوجته مفيد للأسرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الإعلامي عمرو أديب، استفتاء غريب من نوعه خلال حلقة برنامجه وأثار به حالة جدل واسعة.

الاستفتاء جاء فيه: “تحب تموت الأول وألا شريك حياتك؟”، وهو الأمر الذي أثار حالة استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك كون الاستفتاء على شيء ليس بيد البشر ولكنه بيد الله.

الفنانة المصرية رجاء الجداوي، والتي تشارك مع عمرو أديب في تقديم إحدى فقرات برنامج “الحكاية”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إن اليتيم من فقد أبوه ولكن من يفقد أمه يسموه لطيم “بيتلطم” مشيرة إلى أن موت الأم يهز البيت كله.

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وأوضحت أن البيت يستمر بحياة الأم نظرًا لأنها تكمل مسيرة البيت “هي اللي بتعشش” حتى في وجود الأب.

كما ذكرت أن وفاة الأم تجعل الرجل “يتبهدل”والست هي كل حاجة حلوة في البيت والأفيد للأسرة أن الأم تفضل موجودة وطبعًا كله بأمر الله وكله بيمشي بمعاده والأم هي أكثر فائدة للأولاد بعد وفاة الزوج.

يذكر أن رجاء الجداوي، تزوجت مرة وحيدة من كابتن حسن مختار، والذي رحل عن عالمنا في ٢٠١٦ ولها منه ابنة وحيدة.