سميرة سعيد تحيي ذكرى وفاة الفنانة رجاء بلمليح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المغربية سميرة سعيد الذكرى الثانية عشر لوفاة مواطنتها الفنانة رجاء بلمليح.

الفنانة المغربية نشرت صورة قديمة جمعتها بالفنانة الراحلة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعتها بكلمات مؤثرة.

سميرة كتبت: “الله يرحمك رجاء.. كنتِ من المطربات المحترمات.. تركتِ فن جميل وسمعة طيبة.. وإرث جميل من محبة الناس.. وانا متأكدة ان ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك.. نتذكرك دائماً”.

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ورجاء بلمليح مغنية مغربية تعود بداياتها إلى مطلع الثمانينيات، حين شاركت في مسابقة كبرى للغناء نظمت تحت اسم “اضواء المدينة” بإشراف المنتج المغربي حميد العلوي، واحتلت فيها المركز الأول.

وفي عام 1987 أصدرت رجاء بلمليح أول ألبوم لها بعنوان “ياجار وادينا”، ضم عدداً من الأغنيات منها “مدينة العاشقين” و”الحرية”، و”أطفال الحجارة”، ثم أصدرت ألبوما آخر بعنوان “هكذا الدنيا تسامح”.

وفي مطلع التسعينيات انتقلت إلى مصر، وطرحت ألبوم “صبري عليك طال” الذي تعاملت فيه مع الملحن حميد الشاعري، ثم ألبومي “يا غايب” و”اعتراف”.

توفيت الفنانة المغربية رجاء بلمليح يوم 2 سبتمبر عام 2007 في المغرب، عى إثر إصابتها بمرض سرطان الثدي عن عمر يناهز الـ45 عاماً.