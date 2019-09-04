ابنة أصالة تقتحم عالم التجميل بمشروع خاص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت شام الذهبي نجلة النجمة السورية أصالة متابعيها، وكشفت عن اتجاهها لعالم البيزنس، وهو ما وصفته بالفصل الجديد من حياتها.

شام الحاصلة على درجة الماجيستير في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لم تبتعد كثيراً عن تخصصها، وقررت افتتاح مشروع طبي عبارة عن عيادة تجميل خاصة بالبشرة، ونشرت الذهبي صورة لها من داخل العيادة، معلقة عليها: «فصل جديد من حياتي.. متحمسة جداً ومستعدة له بمحبتكم ودعمكم».

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وفي الوقت الذي تلقت فيه شام سيلاً من التهاني من متابعيها سواء أصدقائها وفانز والدتها، هنأت أصالة ابنتها بتعليق مؤثر، كتبت فيه: «يا نور عيوني وياقطعه منّ روحي وياقلبي وياستّي وياأمّي ويابنتي ويادنيتي ياشااااااااامي..بحبّك وبحبّ صورتي بعيونك وبحبّ الدّنيي زيادة بوجودك .. وأصلاً أصلاً أنتِ الدنيي يابنتي».

يُذكر أن أصالة انجبت شام وخالد من زوجها السابق، رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، في الوقت الذي رُزقت من زوجها الحالي، المنتج والمخرج طارق العريان بتوأمها «آدم وعلي».

من ناحية أخرى، تعيش أصالة حالة من النشاط الفني، حيث اطلقت ألبوم جديد بعنوان «في قربك»، كما فاجأت جمهورها بديو غنائي يجمعها بالفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.