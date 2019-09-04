قرار غريب من تامر حسني حول فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حدد الفنان المصري تامر حسني، موعد لطرح فيلمه الجديد “الفلوس”، في دور السينما.

تامر حسني، بعد تأجيل عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى الماضي، قرر تغيير خريطة مواسم السينماا والتي انقضى منها موسمان هما عيدا الفطر والأضحى وبقي موسم منتصف العام الدراسي.

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الفنان المصري قرر بالاتفاق مع القائمين على فيلم “الفلوس” طرحه رسمياً في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وبذلك يكون تامر باختياره هذا الوقت سوف يفتتح موسماً سينمائياً جديداً ليصبح العام مقسماً لأربعة مواسم بدلاً من ثلاثة، وفي نفس الوقت يكون تامر منفرداً في السينمات مما يؤهله لأن يحقق إيرادات خيالية قد تتخطى ما حققه فيلم “الفيل الأزرق 2”.

“الفلوس” من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وكان الفيلم قد تأجل طرحه لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة بالفيلم.

يذكر أن فخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم “البدلة”، والذي شاركه في بطولته الفنان أكرم حسني، وحقق الفيلم نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وتصدر شباك تذاكر السينما.