رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي احيا المطرب الشعبى حمو بيكا، والاستعراضية لاردينا حفلا بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5 بحضور عدد كبير من جمهوره. حمو، قدم مجموعة كبيرة من الاغاني الشعبية وقام بتنظيم الحفل هاني وايهاب الياس وقدمت لاردينا مجموعه كبيرة من الرقصات الشرقية على انغام الدجى وسط حضور كبير ثم اشعل بى الاغنية الشهيرة “رب الكون ” وسط حضور كبير من الشباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حمو بيكا ولاردينا يشعلون حفل وايت بيتش بمارينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.