إيناس عز الدين تخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت المطربة المصرية إيناس عز الدين جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، أثارت قلق محبيها.

إيناس نشرت صورة من غرفة العمليات، وكتبت معلقة: «وأنا كالعادة جامدة قوية وعندي إرادة عمركوا شفتو حد بيضحك وهو بيدخل العمليات انا بقى بضحك علشان دايماً الألم بيتولد منه أمل».

الفنانة تلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي عبر عن قلقه عليها، وسألها عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها، وتمنوا لها السلامة.

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وكانت إيناس أعلنت مؤخرا عن إصابتها بورم، وأعلنت نتيجة العينة بعد فترة من خلال حسابها الخاص.

إيناس عز الدين قالت: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد والشكر أنا بخير ولله الحمد لسة مستلمة حالا نتيجة العينة وسلبية الحمد لله».

إيناس عز الدين مطربة شابة نافست في برنامج المواهب أراب أيدول وخرجت قبل النهائيات، وكانت تعاني من بعض المشكلات الصحية، ولم توفق في محاولاتها المستمرة لإنجاب طفل، وانفصلت عن زوجها أحمد قمر بعد زواج 4 سنوات.

وكان أخر أعمالها الفنية التي طرحتها أغنية «القرايب مش حبايب»، من كلمات وألحان لامة علي وتوزيع جيزو.