كم بلغت تكلفة إطلالة عمرو دياب في حفله بالساحل الشمالي؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلًا غنائيا كبيرا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن.

دياب أطل في الحفل بتشيرت أبيض طويل فضفاض، 64 يورو أي ما يعادل 1162 جنيها مصرياً، وبنطلون أسود فضفاض من العلامة التجارية اليونانية الشهيرة (XCONCEPT)، وهو تصميم إيطالي وصنع في تايلاند من خامة القطن 100%، ويبلغ سعره 144 يورو أي 2616 جنيهاً مصرياً.

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وتعد تكلفة إطلالة الفنان المصري رخيصة الثمن بالمقارنة بتكلفة إطلالات نجوم الغناء في حفلاتهم الغنائية، حيث يحرص أغلب المطربين على ارتداء البذلة التقليدية والتي تبلغ ثمنها آلاف الدولارات.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والذي شارك جمهوره بمقطع فيديو لعمرو دياب من الحفل، ووجه رسالة شكر له، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري كتب: “عمرو دياب.. بس كده... ماعنديش تعليق يناسب تاريخه، يكفى إنه موجود فى كل ذكرى وكل حدث في حياتنا أياً كان (حب - هجر - فراق - وجع - ماضي - حاضر - ......) شكراً عمرو دياب”.