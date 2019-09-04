كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة جديدة لطفلتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوّقت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بنشرها صورة حديثة جمعتها بطفلتها الوحيدة، والتي تدعى “حياة”.

الفنانة السورية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن ابنتها، إلا أنها حرصت على إخفاء معالم وجهها.

كندة أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “صباح الخير.. يسعد صباحكن وايامكن ويخليلكن حبايبكن”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها إلا أنهم طالبوها بالكشف عن وجه ابنتها.

يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش قد تزوجت من الفنان عمرو يوسف في مطلع عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الجمهور، حيث سبق لكندة الزواج، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء العروسين.

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عمرو وكندة رزقا بابنتهما الأولى في شهر نوفمبر الماضي، ونشر عمرو أول صورة له معها، وأطلق عليها اسم «حياة»، وبارك لهما أصدقائهما بالوسط الفني.

وكشفت كندة، في حوار سابق لها، سر تغيبها عن الفن لفترة طويلة بعد ولادتها لابنته، بقولها: ”هي واحدة لكنها قد خمس أولاد، فهي أول مولود لي، لذلك أريد أن أمنحها كل وقتي، فمن حقها عليّ أن أظل أعتني بها حتى تبلغ قرابة العام ونصف العام أو العامين”.

وعن كيفية اعتنائها بها، قالت: ”أنا في البيت لا أسمح لأيٍّ من العاملين في البيت، لمس «حياة» أو التدخل في أي من شؤونها، فقط أمي وزوجي الوحيدان اللذان يساعدانني في أمور طفلتي”.

وعما إذا كانت ابنتها تشبهها أم تشبه والدها عمرو يوسف، قالت: “في بداية ولادتي «حياة»، كانت نسخة طبق الأصل عن والدها، والآن مع مرور الوقت أسمع من يقول لي إنها أصبحت تشبهني”.