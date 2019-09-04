توقد الشموع في دير «مار توما».. صور من زيارة إلهام شاهين لسوريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين على زيارة بعض المعالم السياحية بسوريا أثناء تواجدها لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي.

إلهام شاهين شاركت جمهورها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «في دير مار توما مزار أثري سياحي بصيدنايا سوريا».

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي تشعل الشموع، وحازت صورتها على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

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إلهام شاهين، سافرت مؤخرًا إلى سوريا برفقة عدد من الفنانين المصريين، للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61، الذي افتتح بحضور وفد مصري، يضم النجم محمود حميدة، وصفية العمري، والنجمة عفاف راضي، وإلهام شاهين.

وقد تعرضت الفنانة المصرية لبعض الانتقادات بسبب زيارتها لسوريا، وعبرت إلهام عن دهشتها من هذا الهجوم، وخاصة أن سوريا بلد شقيق، وقالت إنها شعرت خلال زيارتها بعودة الحياة الطبيعية لسوريا.

يشار إلى أن إلهام شاهين تغيب منذ 3 أعوام عن الدراما التليفزيونية منذ آخر مسلسلاتها “ليالي الحلمية” الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016، والذي لم يحقق النجاح المطلوب.

إلهام ركزت في الفترة الماضية على الإنتاج، حيث قدمت وشاركت في بطولة مسلسل «يوم للستات»، والذي شاركت ببطولته ناهد السباعي ونيللي كريم، وحاز العمل على النجاح، وحصد عدد من الجوائز في اكثر من مهرجان.