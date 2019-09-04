هنا شيحة تشارك طليق شقيقتها حلا بطولة مسلسل جديد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت الفنانة المصرية هنا شيحة بطليق شقيقتها الفنانة حلا شيحة في عمل فني يجمعهما لأول مرة.

هنا نشرت صورة تجمعها بالفنان هاني عادل، الزوج الأول لشقيقتها الفنانة حلا شيحة، وذلك من كواليس مسلسلهما “نصيبي وقسمتك3”.

الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها بالعمل مع هاني، حيث علقت على الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “امبسطت قوي بالشغل معاك .. نصيبي وفستمك ٣”.

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الفنان المصري رد على كلام هنا، قائلا: “كان من دواعي سروري العمل معك والله.. وأتمنى لك الأفضل”، وقد أثتى الجمهور على العلاقة الطيبة التي تجمع هنا بطليق شقيقتها.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد ارتبطت بالفنان هاني عادل الذي عقد قرانه عليها لكن حدث الطلاق قبيل الزفاف بأيام.

بينما علق هاني وقتها إن كل شيء قسمة ونصيب وأن الأمور بينه وبين حلا وصلت إلى طريق مسدود لم يستطيعا التفاهم لذلك قررا الانفصال.

ودافع هاني عادل عن نفسه ضد الأنباء التي ترددت أنه ارتبط بحلا ليستغل شهرتها مؤكدا أن الارتباط جاء بعد قصة حب كبيرة واحترام متبادل بينهما.